«أراضي دبي» أول دائرة حكومية في العالم تطبق «البلوك تشين»

دبي (الاتحاد)

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سبقاً تقنياً مهماً باعتمادها نظام الـ «بلوك تشين» لتكون الدائرة الحكومية الأولى على مستوى العالم التي تطبق تقنية «البلوك تشين» ترجمة لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل أكتوبر الماضي، وتقودها «دبي الذكية».

ويأتي هذا السبق ثمرةً لتعاون «دائرة الأراضي والأملاك» مع «دبي الذكية» وعدد من الشركاء يمثلون القطاعين العام والخاص، ضمن حركة التطوير الشاملة في إمارة دبي وفي إطار تطبيق أفضل الحلول وأكثرها كفاءة للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة من التميز.

وأكدت الدائرة خلال مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017 تحت شعار «سهولة.. بلا أوراق.. أمان»، أن جناحها في الحدث، سيشهد حركة نشطة من خلال تسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة التقنية المتطورة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع العقاري العالمي، تماشياً مع المكانة العالمية المرموقة للمعرض الدولي.

وتعرض «أراضي دبي» هذه التقنية في المعرض بما له من مكانة كأهم تجمع تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيمثل الحدث فرصة مثالية لاستعراض الدائرة لهذا الإنجاز الجديد الذي تؤكد به ريادة دبي في مجال تطوير العمل الحكومي بتبني وتفعيل الحلول الذكية، مع كون الشبكة الجديدة إحدى أبرز التطورات التقنية التي شهدها العالم على مدى القرنين الماضيين.

وتستفيد «أراضي دبي» من النظام لإيجاد قاعدة بيانات ذكية وآمنة تقوم بجمع العقود العقارية كافة، بما في ذلك تسجيل عقود الإيجار وربطها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وصولاً إلى نظام الاتصالات، ومختلف الفواتير المتعلقة بالعقار. وتعمل منصة «بلوك تشين» العقارية الإلكترونية الآمنة على إدراج قواعد البيانات الشخصية للمستأجر، بما في ذلك بطاقة هوية الإمارات وصلاحية إقامته، حيث يكون بمقدوره دفع المبالغ المستحقة عن طريق شيك إلكتروني، من دون الحاجة إلى كتابة أي شيكات أو حتى طباعة أي أوراق، علمًا بأن العملية برمتها تتم بالنسق الإلكتروني وفي غضون دقائق معدودة، ومن أي مكان حول العالم، كما يستغني المستخدم عن مراجعة أي دائرة حكومية.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «عملت كوادر أراضي دبي على إنشاء قاعدة بيانات ذكية وآمنة، تقوم بجمع العقود العقارية كافة، لتكون أول دائرة حكومية في العالم تطبق تعاملاتها كافة عبر شبكة «بلوك تشين»، وبما أن هذا النظام يجعل حياة الناس سهلة من خلال استخدامهم نظاماً متكاملاً، فإننا نعمل بشكل مباشر مع مكتب دبي الذكية من أجل توفير السعادة لمتعاملينا وتفادي هدر أوقاتهم. وتعد هذه الخطوة من الخطوات المتقدمة للارتقاء بمكانة دبي لتتبوأ المركز الأول عالمياً على قائمة المدن الذكية؛ لأننا سنعمل على توسعة نطاقات شراكاتنا الإلكترونية على قاعدة البيانات الآمنة مع كافة الدوائر الحكومية التي يحتاج إليها المتعاملون مع الدائرة ومختلف الأطراف في القطاع العقاري».

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية: في دبي نحن نصنع المستقبل ولا نتوقعه... واحدة من عبارات قيادتنا الملهمة التي تلخص المعادلة الإماراتية في بناء مستقبل أفضل لدبي والدولة ككل، وهي الفلسفة التي جعلتنا نطلق استراتيجية لـ«البلوك تشين»، بينما ما زال العالم يختبرها. أهنئ دائرة الأراضي والأملاك على هذا السبق في مجال «البلوك تشين»، وهو يجعلنا أقرب في الوصول لتحقيق الهدف الأبرز لاستراتيجية دبي للبلوك تشين التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي لتحويل دبي لأول حكومة في العالم، تطبق تعاملاتها كافة عبر شبكة «البلوك تشين» بحلول عام 2020، تأكيداً للريادة في مجال توفير الحلول الذكية التي من شأنها إسعاد المجتمع.