«أراضي دبي» أول دائرة حكومية في العالم تطبق «البلوك تشين»

دبي (الاتحاد)
سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سبقاً تقنياً مهماً باعتمادها نظام الـ «بلوك تشين» لتكون الدائرة الحكومية الأولى على مستوى العالم التي تطبق تقنية «البلوك تشين» ترجمة لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل أكتوبر الماضي، وتقودها «دبي الذكية».
ويأتي هذا السبق ثمرةً لتعاون «دائرة الأراضي والأملاك» مع «دبي الذكية» وعدد من الشركاء يمثلون القطاعين العام والخاص، ضمن حركة التطوير الشاملة في إمارة دبي وفي إطار تطبيق أفضل الحلول وأكثرها كفاءة للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة من التميز.
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وتعرض «أراضي دبي» هذه التقنية في المعرض بما له من مكانة كأهم تجمع تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيمثل الحدث فرصة مثالية لاستعراض الدائرة لهذا الإنجاز الجديد الذي تؤكد به ريادة دبي في مجال تطوير العمل الحكومي بتبني وتفعيل الحلول الذكية، مع كون الشبكة الجديدة إحدى أبرز التطورات التقنية التي شهدها العالم على مدى القرنين الماضيين.
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وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «عملت كوادر أراضي دبي على إنشاء قاعدة بيانات ذكية وآمنة، تقوم بجمع العقود العقارية كافة، لتكون أول دائرة حكومية في العالم تطبق تعاملاتها كافة عبر شبكة «بلوك تشين»، وبما أن هذا النظام يجعل حياة الناس سهلة من خلال استخدامهم نظاماً متكاملاً، فإننا نعمل بشكل مباشر مع مكتب دبي الذكية من أجل توفير السعادة لمتعاملينا وتفادي هدر أوقاتهم. وتعد هذه الخطوة من الخطوات المتقدمة للارتقاء بمكانة دبي لتتبوأ المركز الأول عالمياً على قائمة المدن الذكية؛ لأننا سنعمل على توسعة نطاقات شراكاتنا الإلكترونية على قاعدة البيانات الآمنة مع كافة الدوائر الحكومية التي يحتاج إليها المتعاملون مع الدائرة ومختلف الأطراف في القطاع العقاري».
وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية: في دبي نحن نصنع المستقبل ولا نتوقعه... واحدة من عبارات قيادتنا الملهمة التي تلخص المعادلة الإماراتية في بناء مستقبل أفضل لدبي والدولة ككل، وهي الفلسفة التي جعلتنا نطلق استراتيجية لـ«البلوك تشين»، بينما ما زال العالم يختبرها. أهنئ دائرة الأراضي والأملاك على هذا السبق في مجال «البلوك تشين»، وهو يجعلنا أقرب في الوصول لتحقيق الهدف الأبرز لاستراتيجية دبي للبلوك تشين التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي لتحويل دبي لأول حكومة في العالم، تطبق تعاملاتها كافة عبر شبكة «البلوك تشين» بحلول عام 2020، تأكيداً للريادة في مجال توفير الحلول الذكية التي من شأنها إسعاد المجتمع.