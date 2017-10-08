«قضاء أبوظبي» تعرض أنظمتها وخدماتها

أبوظبي (وام)

تعرض دائرة القضاء في أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، أحدث الأنظمة والخدمات الذكية والإلكترونية التي تعتمدها في إطار تحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن استثمار الدائرة في الحلول التقنية لا يقتصر على تطويرها وتطبيقها، بل يشمل تطويعها لتتناسب مع احتياجات الخدمات القضائية والعدلية في الإمارة على المستويين القضائي والإداري، مع القدرة على التكامل والتواصل مع المؤسسات الحكومية الأخرى في الإمارة، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.

من جهته، قال الدكتور صلاح الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء، إن جناح الدائرة في «جيتكس 2017» سيشهد إطلاق عدد من الخدمات المبتكرة مثل مشروع التقاضي الذكي الذي يهدف إلى تشغيل «نظام CMS» على متصفحات الويب في كل المنصات الإلكترونية، بما يتيح للعاملين على الدعاوى البقاء على اتصال مباشر ودائم مع كل القضايا ذات الصلة بنطاق العمل.

وأضاف الجنيبي أن جناح الدائرة سيشهد عرض لكل الخدمات الرقمية، إضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية الرسمية التي تتضمن مركزاً إعلامياً مختصا بالأخبار الصادرة من الدائرة، ودليلاً مفصلاً للخدمات يحتوي العديد من المعلومات، وملفات الوسائط المتعددة بهدف تعريف الجمهور بالقوانين وتبسيط الإجراءات القضائية المتبعة في إمارة أبوظبي.