«رصيف الابتكار» يعزز مكانة دبي التنافسية بين العواصم البحرية عالمياً

دبي (الاتحاد)
أطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» رسمياً «رصيف الابتكار» في خطوة متقدمة على درب تعزيز تنافسية التجمع البحري المحلي وصولاً بإمارة دبي إلى صدارة قائمة العواصم البحرية الرائدة عالمياً، وتنضوي المبادرة النوعية على تسخير الأفكار الإبداعية والابتكارات التكنولوجية في تطوير مكوّنات القطاع البحري تماشياً مع متطلبات التنويع الاقتصادي والتحول إلى مرحلة «إمارات ما بعد النفط»، من خلال توفير خدمات متكاملة وفرص استثنائية لتمكين المطورين والمبتكرين والباحثين من تحويل مبادراتهم المبتكرة إلى مشاريع فعلية ترسخ ريادة دبي على الساحة البحرية العالمية.
وأكّد سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ «رصيف الابتكار» ينبثق من التزام السلطة البحرية بالتحول إلى مرحلة الابتكار المجتمعي، موضحاً أنه خطوة نوعية لتفعيل مشاركة المجتمع في طرح الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة التي تدعم نمو القطاع البحري ليكون مساهماً في بناء اقتصاد معرفي تنافسي متنوع ومستدام. ولفت إلى أنّ المبادرة الجديدة تفتح آفاقاً رحبة أمام المبدعين والمبتكرين والباحثين، من الأفراد والشركات الوطنية والإقليمية والعالمية، للمساهمة في تطويع التقنيات المتقدمة، مثل الطائرات من دون طيار والسفن الذكية، في تعزيز تنافسية وجاذبية التجمع البحري المحلي الذي يعتبر من ضمن العشرة الكبار في العالم.
|
|