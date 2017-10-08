«رصيف الابتكار» يعزز مكانة دبي التنافسية بين العواصم البحرية عالمياً

دبي (الاتحاد)

أطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» رسمياً «رصيف الابتكار» في خطوة متقدمة على درب تعزيز تنافسية التجمع البحري المحلي وصولاً بإمارة دبي إلى صدارة قائمة العواصم البحرية الرائدة عالمياً، وتنضوي المبادرة النوعية على تسخير الأفكار الإبداعية والابتكارات التكنولوجية في تطوير مكوّنات القطاع البحري تماشياً مع متطلبات التنويع الاقتصادي والتحول إلى مرحلة «إمارات ما بعد النفط»، من خلال توفير خدمات متكاملة وفرص استثنائية لتمكين المطورين والمبتكرين والباحثين من تحويل مبادراتهم المبتكرة إلى مشاريع فعلية ترسخ ريادة دبي على الساحة البحرية العالمية.

وأكّد سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ «رصيف الابتكار» ينبثق من التزام السلطة البحرية بالتحول إلى مرحلة الابتكار المجتمعي، موضحاً أنه خطوة نوعية لتفعيل مشاركة المجتمع في طرح الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة التي تدعم نمو القطاع البحري ليكون مساهماً في بناء اقتصاد معرفي تنافسي متنوع ومستدام. ولفت إلى أنّ المبادرة الجديدة تفتح آفاقاً رحبة أمام المبدعين والمبتكرين والباحثين، من الأفراد والشركات الوطنية والإقليمية والعالمية، للمساهمة في تطويع التقنيات المتقدمة، مثل الطائرات من دون طيار والسفن الذكية، في تعزيز تنافسية وجاذبية التجمع البحري المحلي الذي يعتبر من ضمن العشرة الكبار في العالم.

ويكتسب «رصيف الابتكار» أهمية استراتيجية كونه منصّة موحدة ومفتوحة أمام كبرى الشركات المصنعة والمؤسسات البحثية والمبدعين من الأفراد لإجراء دراسات ميدانية وتجارب جديدة في أحدث الابتكارات التكنولوجية، منها على سبيل المثال لا الحصر تقنية «الطائرات من دون طيار» والتقنيات ثلاثية الأبعاد والسفن الذكية وذاتية القيادة. من جانبه، قال عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ إطلاق «رصيف الابتكار» رسمياً يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز في تعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية مكونات التجمع البحري، استناداً إلى ركائز قوامها الابتكار والإبداع والتقدم التقني، وبما يتواءم ومتطلبات مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي ودولة الإمارات لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الحالية والقادمة.