مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تشارك بـ 18 ابتكاراً ذكياً

دبي (الاتحاد)

تحت شعار الابتكار نمو مستدام، تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في معرض جيتكس للتقنية، بـ 18 ابتكاراً ومبادرة ذكية. وسيقوم ممثلو الجهات التابعة للمؤسسة (موانئ دبي العالمية وجافزا- جمارك دبي- الجمارك العالمية- دبي التجارية- سلطة مدينة دبي الملاحية- دائرة التخطيط والتطوير» تراخيص») بتقديم شروحات مفصلة للعملاء والزائرين حول أحدث الخدمات والإنجازات الذكية التي تم إطلاقها مؤخرا.

وتسعى الجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال مشاركتها في جيتكس إلى الوصول لأكبر شريحة من المتعاملين لتشجيع الجمهور على استخدام تطبيقاتها الذكية.

وتعد منصة الابتكار «إنو جيت» إحدى المبادرات الذكية التي أطلقتها موانئ دبي العالمية، لتشجع موظفي موانئ دبي العالمية والبالغ عددهم أكثر من 36 ألف موظف في 78 محطة بحرية وبرية في 40 بلدا، على طرح أفكارهم لتعزيز كفاءة عمليات موانئ دبي العالمية عبر، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار بين موظفي المجموعة وتحفيزهم من خلال تبني أفضل الابتكارات وتطبيقها على أرض الواقع.

وتعرض تراخيص ضمن مبادراتها الكتيب الذكي وهو عبارة عن تطبيق يوفر معلومات عن التراخيص للزوار في أي مكان وأي وقت، إضافة إلى توفير المهندسين في الموقع مع حلول تفاعلية للوصول إلى فيديو السلامة في الموقع من خلال كاميرا الجهاز الذكي في وقت مختصر.