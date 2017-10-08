مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تشارك بـ 18 ابتكاراً ذكياً

دبي (الاتحاد)
تحت شعار الابتكار نمو مستدام، تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في معرض جيتكس للتقنية، بـ 18 ابتكاراً ومبادرة ذكية. وسيقوم ممثلو الجهات التابعة للمؤسسة (موانئ دبي العالمية وجافزا- جمارك دبي- الجمارك العالمية- دبي التجارية- سلطة مدينة دبي الملاحية- دائرة التخطيط والتطوير» تراخيص») بتقديم شروحات مفصلة للعملاء والزائرين حول أحدث الخدمات والإنجازات الذكية التي تم إطلاقها مؤخرا.
وتسعى الجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال مشاركتها في جيتكس إلى الوصول لأكبر شريحة من المتعاملين لتشجيع الجمهور على استخدام تطبيقاتها الذكية.
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وتعرض تراخيص ضمن مبادراتها الكتيب الذكي وهو عبارة عن تطبيق يوفر معلومات عن التراخيص للزوار في أي مكان وأي وقت، إضافة إلى توفير المهندسين في الموقع مع حلول تفاعلية للوصول إلى فيديو السلامة في الموقع من خلال كاميرا الجهاز الذكي في وقت مختصر.