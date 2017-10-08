الإمــارات مركــز عالمي لأبحاث وتطوير قطاع التكنــولوجيا

يوسف العربي (دبي)

تحولت الإمارات إلى مركز عالمي لمراكز الأبحاث والتطوير والشركات العالمية والإقليمية العاملة بقطاع التكنولوجيا، ونواه لتصدير المعرفة، بحسب رؤساء ومديري شركات تكنولوجية عالمية.

وأكد هؤلاء أن الإمارات الأولى عربياً في مراكز الأبحاث والتطوير لتميزها برؤية حكومية تهدف إلى تحقيق نهضة رقمية شاملة، إضافة إلى تطور البيئة التشريعية المحفزة على الاستثمار والابتكار، وتفوق البنى التحتية في الاتصالات والطرق والموانئ وغيرها.

وأشاروا، إلى أن استضافة الدولة لمراكز الأبحاث والتطوير التكنولوجية يعتبر الخطوة الأهم في مجال توطين المعرفة وتصديرها إلى العالم.

وتتخذ معظم الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الإمارات مقراً إقليمياً، كما طورت معظمها مراكز للأبحاث أو الابتكار أو التطوير في الدولة، ومنها ميكروسوفت، وأوراكل، وكانون، وديل، هيوليت باكارد، وهواوي، وآي بي أم، وسامسونج، وأكسنتشر، وكاسبيرسكي، وبلاك بيري وغيرهم.