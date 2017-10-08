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بعد رفع العقوبات الأميركية

الانتعاش الاقتصادي في السودان.. الآمال وحدها لا تكفي
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تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017

الخرطوم (أ ف ب)

منذ سنوات يواجه المهندس السوداني أحمد عبد الله صعوبات في تأمين معيشة أسرته بسبب التضخم المتزايد نتيجة اقتصاد مأزوم، لكنه يأمل كسائر السودانيين في انفراج بعد رفع العقوبات الأميركية.

وروى المهندس في القطاع الخاص المقيم في حي فقير في مدينة أم درمان، المحاذية للخرطوم، «نواجه صعوبات معيشية، فراتبي (الذي يعادل 340 يورو) لا يكفي حتى لتغطية حاجاتنا الأساسية». وأضاف أحمد عبدالله، وهو أب لأربعة أبناء، أنه يضطر إلى اقتراض المال باستمرار لتلبية حاجات عائلته المقيمة في منزل من الطوب.

والاقتصاد السوداني غارق في أزمة منذ سنوات، ويعاني من عجز متكرر في الميزانية وتضخم كبير تضاف إليهما العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في 1997 لاتهامها الخرطوم بدعم جماعات إسلامية.

لكن الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة عن رفع جزء من العقوبات اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري، ما ينهي العزلة التي شهدتها السودان عن الأسواق الدولية طوال عقدين.

وفي الأسبوع الفائت، ندد الرئيس السوداني عمر البشير بالحصار الأميركي الذي «أضعف الدولة ومؤسساتها». فالعقوبات أدت خصوصا إلى تقييد التعاملات المصرفية الدولية وكذلك تبادل التكنولوجيا أو تجارة قطع الغيار ما ألحق أضرارا كبيرة بالنمو. وأغلقت مئات المصانع أبوابها أو باتت تعمل بالحد الأدنى، نظرا إلى الصعوبة الكبرى في استيراد المعدات والآلات بسبب القيود على التحويلات الدولية. ... المزيد
     
 

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