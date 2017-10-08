الانتعاش الاقتصادي في السودان.. الآمال وحدها لا تكفي

الخرطوم (أ ف ب)

منذ سنوات يواجه المهندس السوداني أحمد عبد الله صعوبات في تأمين معيشة أسرته بسبب التضخم المتزايد نتيجة اقتصاد مأزوم، لكنه يأمل كسائر السودانيين في انفراج بعد رفع العقوبات الأميركية.

وروى المهندس في القطاع الخاص المقيم في حي فقير في مدينة أم درمان، المحاذية للخرطوم، «نواجه صعوبات معيشية، فراتبي (الذي يعادل 340 يورو) لا يكفي حتى لتغطية حاجاتنا الأساسية». وأضاف أحمد عبدالله، وهو أب لأربعة أبناء، أنه يضطر إلى اقتراض المال باستمرار لتلبية حاجات عائلته المقيمة في منزل من الطوب.

والاقتصاد السوداني غارق في أزمة منذ سنوات، ويعاني من عجز متكرر في الميزانية وتضخم كبير تضاف إليهما العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في 1997 لاتهامها الخرطوم بدعم جماعات إسلامية.

لكن الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة عن رفع جزء من العقوبات اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري، ما ينهي العزلة التي شهدتها السودان عن الأسواق الدولية طوال عقدين.