الجزيرة يكسب العين بهدفي ربيع والعيدي

مصطفى الديب (أبوظبي)

رفع الجزيرة رصيده للنقطة الرابعة، متساوياً مع النصر المتصدر، بعد فوزه على العين بهدفين مقابل هدف، في مباراتهما مساء أمس، على ملعب محمد بن زايد ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

وشهد اللقاء أداء رائعاً من الجزيرة، حيث عاد الفريق لطريقته القديمة بالاعتماد على الهجوم المرتد وسرعة علي مبخوت في المقدمة، ولعب فخر أبوظبي 62 من زمن المباراة من دون أي لاعب أجنبي، قبل أن يشارك رومارينيو في المباراة بعد مرور 63 دقيقة.

وعاد حامل لقب دوري الخليج العربي لطريقته 4ـ 2 ـ 3ـ 1، وهي الطريقة التي اعتاد اللاعبون على أدائها منذ موسم ونصف الموسم، وشهد اللقاء عودة الدفاع الجزراوي إلى مستواه، خاصة مع التزام لاعبي الوسط خاصة ثنائي الوسط محمد جمال وعيسى العتيبة بالواجب الدفاعي، كما ظهر العائد محمد فوزي بمستوى متميز للغاية في الأدوار الهجومية، وكذلك الدفاعية في الظهور الأول له مع الفريق هذا الموسم.

جاء الشوط الأول تكتيكياً من الدرجة الأولى خاصة من جانب الجزيرة، الذي لعب بحذر مع لاعتماد على الهجمات المرتدة، فيما هاجم العين بقوة في البداية، وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل بسبب براعة علي خصيف تارة وصلابة دفاع الجزيرة تارة أخرى، إضافة إلى رعونة مهاجمي العين أيضا في التعامل مع بعض الكرات.