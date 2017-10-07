«الرافد»: الثقافة المؤسسية تترسّخ في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)
صدر العدد الجديد من مجلة الرافد الثقافية حافلاً بالموضوعات والاختيارات الثقافية والفنية من حقول العالم الإبداعية.
واستهلت الرافد عددها الجديد بكلمة لرئيس تحريرها الدكتور عمر عبد العزيز، جاء فيها: «الجديد في تاريخ الثقافة المؤسسية العربية يتبلور بخطى راسخة في الشارقة، ونحن لا نقول هذا الكلام من باب التقريظ، بل من واقع الحال المشهود والنابع أساساً وجوهراً من رؤية المثقف العضوي الاستثناء.. الجامع بين حكمة التاريخ والحاكمية الرشيدة.. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي على مدى عقود من رهانات المعنى والمبنى رسخ قيماً مؤسسية، وروافع قانونية، وحواضن إبداعية، وبيئة تفاعل أفقية، جعلت من الشارقة حاضرة كبرى للثقافة العربية».
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أما في التراث والحضارة فكانت أبرز العناوين: مسجد ديفريفي أعجوبة الظلال، جنكيز خان مؤسس إمبراطورية المغول، بوشكين أمير شعراء روسيا.. كيف تأثر بالإسلام،التحنيط عند الفراعنة، طارق بن زياد فاتح الأندلس لم يحرق سفنه.
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