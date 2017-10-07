فنانون هنود يرسمون يوميّات دبي ونهضتها وصفاء العابرين

غالية خوجة (دبي)
ترتبط الإمارات بعلاقات إنسانية وثقافية وحضارية مع كافة شعوب الأرض، محورها التعايش والسلام والتسامح، ومن تلك العلاقات ما تجسدها دولة الهند في كافة المجالات، ومنها الفن، الذي يبرز فيه تيار هندي معاصر متأثر بالمتغيرات والمحليات الإماراتية، ومتفاعل معها من منظوره اليومي، المكاني، والنفسي، وهذا ما تعكسه أعمال مجموعة من الفنانين الهنود في غاليري «آنيا» في شارع الوصل بدبي.
ويرسم الفنانون دبي كما يرونها؛ معالمها القديمة مثل منطقة الشندغة، ومعالمها المعاصرة مثل برج العرب وبرج خليفة، ومعالمها الأخرى من شوارع وأبراج ومساجد ومترو وسفن، وكائناتها الطبيعية من نوارس وخيول وجمال وأمواج، ويلونون حركة راقصة الباليه كمشهد مما تقدمه أوبرا دبي، ويرسمون ويكتبون بالخط العربي.
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أمّا الفنانة (دبيلو إناوتون W.Inaoton) فترسم لوحاتها بطريقة التنقيط، تارة، مرتكزة على توظيف الألوان وتشكيلات ملامحها البشرية أو الطبيعية، ومن أجمل لوحاتها (راقصة الباليه) المتحركة في الفراغ بألوان قزحية تبدو وكأنها ستارة موسيقية تتحرك مع روح الراقصة لا جسدها، كما ترسم بالألوان الزيتية، تارة أخرى، معبّرةً عن مزاج الطبيعة بين العاصفة والموج، راسمةً من رمال الشواطئ ملامح لأنثى متألمة.
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هكذا يرى بعض الفنانين الهنود دبي، مختزلين الزمان المتسارع، راسمين حركة المتغيرات بألوان تمنح التفاؤل وتفتح البواطن على الطمأنينة المتبادلة بين الذات والمكان، وكأنها تردد مع طاغور: «عند شروق الشمس، افتح قلبك، وارفعه كزهرة تتفتح.. وعند الغروب، احنِ رأسك، وفي الصمت، أكملْ عبادة اليوم».