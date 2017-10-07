«المدرج الخارجي» تقليعة «روسيا 2018»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تستضيف روسيا 4 مباريات ضمن الدور الأول من المونديال في ملعب سنترال آرينا بمدينة إيكاترينبورج، الذي يحتوي على مدرج مبني خارج محيط الملعب، في تصميم عجيب للغاية يثير الدهشة، إذ تشير أحدث صور التقارير الإعلامية إلى أن الملعب دائري الشكل سيظهر مدرجين على الجانبين خارج الإطار بشكل مؤقت من أجل استضافة المونديال، حيث حافظ الملعب الشهير على واجهته لأنها إرث معماري بني عام 1953، وتم إضافة سقف ومدرجين بهذا الشكل الغريب مؤخراً، ومن المفترض أن يتسع الملعب لـ35 ألف متفرج.

وإذا كان هذا التصميم يبدو غريباً للغاية، فإن تاريخ بطولات كأس العالم السابقة لم يخلُ من مثل هذه الأمور، ففي جنوب أفريقيا 2010 احتضن ملعب موزيس مابيدا بمدينة ديربان مباراة نصف نهائي المونديال التي شهدت فوز «الماتادور» الإسباني على الماكينات الألمانية بهدف، وصُمِّمَ الملعب بشكل بيضاوي أضيف إليه قوس عالٍ جداً ربط بين طرفيه لحمل السقف، وعرض الألعاب الضوئية، ولأنها كانت بطولة مختلفة، حيث أقيمت لأول مرة على أراضٍ أفريقيا، فظهر ملعب كيب تاون بشكل مثير، حيث ظهر سطحه مموجاً بطريقة غريبة زادت من روعة المشهد العلوي، نظراً لإقامته وسط الجبال .

وفي برلين استضاف الملعب الأولمبي 6 مباريات، بينها نهائي تتويج إيطاليا، لكن الغريب أنه احتوى على فتحة غير مكتملة عند أحد طرفي الجزء المغطى منه، والتي لم تُغلَق أبداً، أما ملعب آرينا داس دوناس بمدينة ناتال البرازيلية الذي احتضن 5 مباريات في الدور الأول من مونديال 2014، بينها هزيمة إيطاليا أمام أوروجواي، التي أبعدت الآزوري مبكراً من كأس العالم، فقد صُمِّمَ على هيئة قطع منفصلة متمايلة بشكل هندسي عصري، ولم يستخدم كثيراً عقب نهاية المونديال.

أخيراً شهدت كوريا الجنوبية إنشاء ثلاثة ملاعب لافتة للأنظار، من أجل استضافة مونديال 2002، الأول كان دايجو الذي ظهر سقفه المفتوح بشكل يوحي بعدم اكتمال البناء، وملعب جيجو الذي احتوى على تصميم عجيب للمقاعد، بحيث تكون مغطاة من جانب واحد فقط على شكل قوقعة مفتوحة، أما سقف ملعب إنشيون مونهاك فظهر على شكل خِيَم مخروطية، تشبه القباب، في تصميم آسيوي تراثي بحت.