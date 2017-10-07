«داعش» تالي.. كيف نحاربه؟

عشت حياة مزدوجة في جانب كبير من العام الماضي، فقد كنت أرافق قوات العمليات الخاصة العراقية أثناء معركتها في الموصل لأشاهد الصراع عن كثب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، لكنني كنت أواصل أيضاً بحثي المستمر منذ أربع سنوات بشأن هذا التنظيم، وأجري مقابلات مع مقاتليه وأنصاره لأفهم الصراع من وجهة نظرهم.
وخرجت بخلاصة مفادها أن الانتصار في المعارك، واستعادة السيطرة على الأراضي لن يوقف «داعش» لفترة طويلة رغم الجوانب الإيجابية لتحقيق قوات التحالف للكثير من التقدم. فلن يوقف «داعش» إلا التغيير واسع النطاق في السياسات الحكومية. والسياسات المحلية التي تتعامل مع متشددي «داعش» والمقاتلين السابقين والمجندين المحتملين فيها لا تفي بالغرض ليس فقط في العراق، ولكن في كل دولة تقريباً من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا الغربية.
ودول مثل ليبيا واليمن والفلبين ونيجيريا والصومال لا تتمتع الحكومات فيها إلا بالقليل من السيطرة الفعلية على بعض أراضيها، ما يجعل هذه المناطق أهدافاً سهلة لـ «داعش»، لكن الدول التي تفرط في سيطرتها القمعية، مثل منطقة القوقاز وجمهوريات وسط آسيا وبعض الدول الأفريقية تساهم أيضا في الأزمة لأنها تجعل حياة مواطنيها لا تطاق بما يدفعهم إلى مغادرة البلاد والعثور على حياة أفضل في «خلافة» الجماعة المتشددة.
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وتنظيم «داعش» يستكشف مناطق ضعيفة من الناحية الأمنية في أنحاء العالم، وهذا البحث قد يمتد إلى أماكن بعيدة مثل الفلبين. وتحاول «داعش» استعادة الأراضي التي تم تحريرها في الآونة الأخيرة في العراق.
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و«داعش» التالية التي سيقودها مقاتلون أصحاب خبرة متعطشين للانتقام ستكون أكثر فتكاً وانتشاراً. والائتلاف المناهش لـ «داعش» في العراق وسوريا يسيطر على المنطقة بقوته الجوية، لكن المتطرفين بدأ يطورون فعلاً طائراتهم التي بلا طيار. وهذه الطائرات تصنع اليوم من البلاستيك المعاد تدويره والأشرطة اللاصقة، وستكون أكثر خطورة في المستقبل. وبالنظر إلى الواقع الحالي، فكلانا، أنا والمقاتل الأجنبي السابق في «داعش»، لديه أسباب للتفاؤل. أنا متفائلة لأن الحكومة العراقية ستستعيد السيطرة على الأراضي، وهو متفائل لأن رفيقة السابق في السلاح سيذهب إلى الفردوس، وسيأتي مقاتلون جدد ليحلو محله.
*باحثة في الأمن الدولي في مركز بلفر في جامعة هارفارد.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»