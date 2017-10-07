«ستورم تروبر» يعصف بأحلام «ماكلان» في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

انتزع الجواد «ستورم تروبر» لبيفرلي ديتروم، وبإشراف نفس المالكة وبقيادة دايفرسون دو باروس، فوزاً مستحقاً من منافسه والمرشح الأول «ماكلان» لاستول ابارتيف بلوجومفست بإشراف بوديل بلوجومفست، وبقيادة آنا بيلروث، ليعصف بأحلامه في الفوز الثالث على التوالي في سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والذي أقيم أمس الأول بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

شارك في السباق البالغ إجمالي جائزته المالية 14.458 يورو، ويقام على المضمار الرملي لمسافة 1200 متر (12) خيلاً، وهو رقم قياسي من الخيول التي تشارك في مضمار جاكرسرو، ويعد سباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة من أعلى السباقات تصنيفاً للخيول العربية الأصيلة والأغلى في الجوائز المالية في السويد. وجاء فوز «ستورم تروبر» المنحدر من نسل «نيفور كارديون» بفارق طولين عن «ماكلان»، فيما جاء في المركز الثالث «جلدي كرو» لماريا هاجمان اريكسون وبإشراف المالكة نفسها، وبقيادة بيير اندرياس جرابيرج، وسجل البطل زمناً وقدره 1:21:80 دقيقة.

وتزامن السباق مع إقامة ديربي اسكندنافيا للخيول العربية لمسافة 2200 متر، البالغ جائزته 11.500 يورو، وفاز به الجواد «لو جاسون» لريا زوتليف، بإشراف جيرد زوتليف، وبقيادة جاكوب جوهانسون وسجل البطل 2:41:40 دقيقة.