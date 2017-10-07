ألمانيا وإنجلترا تلحقان بركب المونديال

بلفاست (أ ف ب)

لحق المنتخبان الألماني بطل العالم والانجليزي بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بفوز الأول على مضيفه الإيرلندي الشمالي 3-1 في بلفاست، والثاني بشق النفس على ضيفه السلوفيني 1-صفر في لندن، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

ولحق المنتخبان الألماني والانجليزي بمنتخبات بلجيكا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والمكسيك والبرازيل وروسيا المضيفة.

وكانت ألمانيا بحاجة إلى نقطة واحدة لحجز بطاقة المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة، فيما كانت إنجلترا تحتاج إلى نقطتين لحسم بطاقة المجموعة الخامسة، بيد أن المنتخبين العريقين حققا الفوز وأكدا ريادتهما للتصفيات.

وتابع «المانشافت الألماني» تألقه في التصفيات محققا فوزه التاسع توالياً في 9 مباريات، بفضل ثلاثية سيباستيان رودي وساندرو فاجنر وجوشوا كيميش، فيما سجل جوش ماجينيس هدف إيرلندا الشمالية الثانية التي تجمد رصيدها عند 19 نقطة.