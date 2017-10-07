ألمانيا وإنجلترا تلحقان بركب المونديال

بلفاست (أ ف ب)
لحق المنتخبان الألماني بطل العالم والانجليزي بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بفوز الأول على مضيفه الإيرلندي الشمالي 3-1 في بلفاست، والثاني بشق النفس على ضيفه السلوفيني 1-صفر في لندن، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية.
ولحق المنتخبان الألماني والانجليزي بمنتخبات بلجيكا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والمكسيك والبرازيل وروسيا المضيفة.
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وتابع «المانشافت الألماني» تألقه في التصفيات محققا فوزه التاسع توالياً في 9 مباريات، بفضل ثلاثية سيباستيان رودي وساندرو فاجنر وجوشوا كيميش، فيما سجل جوش ماجينيس هدف إيرلندا الشمالية الثانية التي تجمد رصيدها عند 19 نقطة.
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