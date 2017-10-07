الأعاصير تهبط بالوظائف الأميركية للمرة الأولى في 7 سنوات

واشنطن (رويترز)

انخفض عدد الوظائف الأميركية في سبتمبر الماضي للمرة الأولى في سبع سنوات، في الوقت الذي ترك فيه الإعصاران هارفي وإرما العمال المشردين دون عمل بشكل مؤقت، وتسببا في تأجيل التوظيف، في مؤشر جديد، على أن العواصف أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 33 ألف وظيفة الشهر الماضي، في ظل تراجع قياسي في التوظيف بقطاع الترفيه والضيافة. والانخفاض في عدد الوظائف هو الأول منذ سبتمبر 2010. وقالت الوزارة، إن الإعصارين هارفي وإرما، اللذين تسببا في دمار بولايتي تكساس وفلوريدا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر الماضيين، قلصا «تقدير مجموع الوظائف غير الزراعية في سبتمبر».

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد عدد الوظائف 90 ألف وظيفة الشهر الماضي. وعدلت الحكومة بيانات أغسطس لكي تظهر زيادة بواقع 169 ألف وظيفة في ذلك الشهر بدلا من 156 ألفا في التقديرات السابقة. ومن المرجح أن يعود الكثير من المشردين إلى العمل. كما يتوقع أن يدعم ذلك بالإضافة إلى أعمال إعادة البناء، وإزالة آثار الأعاصير نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.

وانخفض عدد العاملين في قطاع الترفيه والضيافة 111 ألفا في أكبر تراجع منذ بدء تسجيل البيانات في 1939، بعد استقراره دون تغير يذكر في أغسطس. وكان هناك أيضا انخفاض في أعداد العاملين بقطاعي التجزئة والصناعات التحويلية الشهر الماضي.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 12 سنتا أو 0.5% في سبتمبر بعد ارتفاعه 0.2% في أغسطس. ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.9% في أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 2016، من 2.7% في أغسطس. ويقول محللون إن ارتفاع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عند اثنين في المئة يستلزم وصول معدل النمو السنوي للأجور إلى ثلاثة بالمئة على الأقل.