دبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية النصر لكرة القدم عن إقامة يوم مفتوح لاختيار لاعبين جدد من المواطنين الراغبين في الانضمام إلى قلعة «العميد» للموسم الكروي الحالي 2017-2018، وذلك تمهيدا لقيدهم في كشوفات النادي لدى اتحاد كرة القدم.
وكشفت الأكاديمية عن أن الأعمار المستهدفة للاعبين الجدد من بين سن 9 إلى 13 عاماً، وتحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لليوم المفتوح، حيث ستجرى الاختبارات بمبنى مدرسة كرة القدم بجانب المستشفى الأميركي من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء.
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وقال صالح: «بالاعتماد على نهج الكرة الشاملة بات أداء لاعبي الأكاديمية أكثر تطورا، ونجحنا من خلاله في رفع مستوياتهم، مما أدى إلى انضمام أعداد أكبر منهم للمنتخبات الوطنية، خصوصا أن هذا الأسلوب يساهم في تعزيز دور اللاعب وقيامه بمهام هجومية ودفاعية وعدم الاكتفاء بالتواجد في موقع واحد فقط، حيث إنهم في سن يجب أن يتعلموا فيه كافة المهارات لمختلف المراكز في الملعب، واللعب بأقصى طاقاتهم للاستفادة من ذلك لاحقا في مسيرتهم المستقبلية».
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