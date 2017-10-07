دبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية النصر لكرة القدم عن إقامة يوم مفتوح لاختيار لاعبين جدد من المواطنين الراغبين في الانضمام إلى قلعة «العميد» للموسم الكروي الحالي 2017-2018، وذلك تمهيدا لقيدهم في كشوفات النادي لدى اتحاد كرة القدم.

وكشفت الأكاديمية عن أن الأعمار المستهدفة للاعبين الجدد من بين سن 9 إلى 13 عاماً، وتحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لليوم المفتوح، حيث ستجرى الاختبارات بمبنى مدرسة كرة القدم بجانب المستشفى الأميركي من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء.

من ناحيته، كشف أحمد صالح، أن تألق فرق أكاديمية النصر في العامين الماضيين وتحديدا الموسم الماضي الذي شهد تتويج فريق تحت 17 عاما بلقب الدوري، جاء تتويجا لخطة عمل واستراتيجية موسعة شاملة للأكاديمية سواء من الناحية الإدارية، أو الفنية من خلال اعتماد الخطة التي وضعها الخبير الهولندي مارسيل صاحب المسيرة الحافلة مع المنتخبات الألمانية الأكثر تألقا على الساحة الدولية حاليا، وذلك باعتماد نهج الكرة الشاملة التي تميزت به الكرة الهولندية سابقا.

وقال صالح: «بالاعتماد على نهج الكرة الشاملة بات أداء لاعبي الأكاديمية أكثر تطورا، ونجحنا من خلاله في رفع مستوياتهم، مما أدى إلى انضمام أعداد أكبر منهم للمنتخبات الوطنية، خصوصا أن هذا الأسلوب يساهم في تعزيز دور اللاعب وقيامه بمهام هجومية ودفاعية وعدم الاكتفاء بالتواجد في موقع واحد فقط، حيث إنهم في سن يجب أن يتعلموا فيه كافة المهارات لمختلف المراكز في الملعب، واللعب بأقصى طاقاتهم للاستفادة من ذلك لاحقا في مسيرتهم المستقبلية».