أكبر قفزة لمبيعات التجزئة البريطانية في 3 سنوات

لندن (رويترز)

أظهر مسح لقطاع التجزئة أن المتاجر البريطانية سجلت أكبر قفزة في مبيعاتها في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر الماضي، بما يشير إلى أن المستهلكين يجدون سبلا للتكيف مع الضغوط التي تتعرض لها دخولهم.

وقالت شركة بي.دي.أو للمحاسبة أمس، إن مؤشرها الذي يرصد المبيعات على أساس المقارنة بالمثل ارتفع 2.9 % على أساس سنوي، بعد زيادة أقل بسجلها في أغسطس. لكن الزيادة تأثرت بضعف المبيعات في سبتمبر 2016 بما يشير إلى أن النمو الأساسي يظل ضعيفاً. وتباطأ نمو اقتصاد بريطانيا بحدة في النصف الأول من 2017، إذ ضغطت زيادة التضخم منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي وتباطؤ نمو الأجور على القدرة الشرائية للمستهلكين البريطانيين.

ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يرتفع طلب المستهلكين. وقال البنك قبل ثلاثة أسابيع، إن معظم صناع السياسات في البنك يعتقدون أن هناك حاجة لإجراء أول زيادة في أسعار الفائدة في عشر سنوات خلال الأشهر المقبلة على الأرجح إذا استمر تصاعد الضغوط التضخمية.