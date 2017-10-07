إعلان الفائز بسيارة «تسلا» في حملة «حلاتها ياس»

سلمت إدارة ياس مول إحدى الجوائز الكبرى لحملة جزيرة ياس «حلاتها ياس»، وهي سيارة «تسلا» إس الكهربائية الجديدة، إلى الفائز بالجائزة.

وأعرب الفائز هاني أحمد إبراهيم، عن سعادته البالغة بحصوله على الجائزة المميزة، حيث اشترك في المسابقة من خلال تسوقه في ياس مول هذا الصيف مما أهله للفوز بالجائزة.

وبهذا يكون ياس مول سجل رقماً قياسياً جديداً، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها سيارة «تسلا» كجائزة في دول المنطقة.

وتعتبر «تسلا إس» سيارة فريدة من نوعها لتميزها بعدة مواصفات استثنائية، حيث تم تصميمها لتكون الأكثر أمناً على الطريق، وكان قد تم إطلاق السيارة مؤخراً من قبل إيلون موسك في الإمارات.

وتعتبر السيارة صديقة للبيئة، حيث تعتمد على توليد القوة الكهربائية لتشغيلها. كما تنتشر محطات شحن السيارة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك 10 محطات في ياس مول، تتميز بسهولة وفعالية استخدامها، وتقدم خدمة إعادة شحن السيارة بالمجان لزوار المول.