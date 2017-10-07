مؤشرات الأسواق تختبر مناطق دعم جديدة مع تدني السيولة

أبوظبي (الاتحاد)
استمرت المؤشرات المالية المحلية مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي في التداول في مستويات غير عالية المخاطر على الرغم من الأداء الضعيف وتراجع مستويات السيولة وأحجام التداول، لتستهدف مستويات دعم جديدة مع زيادة توقعات اختبار المؤشرات لمناطق دعم قريبة.
ونصح أسامة العشرى عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بعدم التسرع في اتخاذ قرار الشراء في صفقات غير محسوبة المخاطر في التوقيت الحالي مع عدم الإفراط في التشاؤم حتى مع استمرار ضعف أداء الأسواق.
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وبالنسبة لمؤشر سوق العاصمة أبوظبي، فقد استمر في التداول بدوره دون منحنى هبوطي على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط ولم ينجح في التعرض لمستويات المقاومة القريبة بل واصل التراجع خلال تداولات الأسبوع الماضي استهدافا لمستويات تداول أكثر تدنيا مما يرجح تواصل التراجع من دون عنف صوب مستويات دعم جديدة وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة قبل مستوى الدعم الأول عند 4278، متوقعاً استهدافه خلال تداولات الشهر الجديد ولو على سبيل الاختبار، علما بأن استهداف مستوى الدعم المذكور لا يشكل خطرا جسيما على تداول المؤشر اذا ما تم استهدافه على المدى المنظور.
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وبالنسبة لمؤشر بورصة قطر الذي سجل سعر أدنى جديدا لهذا العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 8132 مما يرجح تواصل موجات الهبوط صوب مستويات دعم جديدة سيتجاوز مداها غالبا حاجز الدعم النفسي عند 8000 استهدافا لمستويات دعم جديدة بدءا من مستوى الدعم الأول الجديد عند 7791 ربما خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة.
وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي نجح في تسجيل سعر أعلى تاريخي جديد فوق حاجز ال 14000 خلال تداولات الأسبوع الماضي قبل ان يتراجع عند الإغلاق بشكل مؤقت، ومن المرجح ان يستأنف المؤشر موجات الصعود من جديد على المدى المتوسط استهدافا لمستويات مقاومة جديدة قد يصل مداها مستوى المقاومة الأول الجديد عند 14281 وقد يتجاوزه صعودا بسهولة.
وتوقع العشرى أن ينجح المؤشر في الاستمرار في تسجيل أسعار تاريخية جديدة لهذا العام خلال تداولات الربع الحالي الجديد وسط غياب مستويات مقاومة ذات قيمة قبل مستوى المقاومة الرئيس عند 14539، ناصحاً بالاستمرار في التفاؤل بأداء المؤشر المصري في التوقيت الحالي مع استمرار النصح بصفقات انتقائية محسوبة المخاطر خلال تداولات الشهر الجديد.