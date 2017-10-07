أسهم العقار مرشحة لاستقطاب مزيد من السيولة المؤسساتية

حاتم فاروق (أبوظبي)

استقطبت الأسهم المحلية مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي، سيولة مؤسساتية طالت الأسهم العقارية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، لتؤكد مضي مؤشرات الأسواق المالية المحلية نحو الأداء الإيجابي بالتزامن مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للشركات المساهمة المدرجة، بحسب محللين وخبراء ماليين.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: «إن مشتريات المؤسسات والمحافظ الأجنبية ساهمت بشكل كبير في عودة النشاط لقاعات التداول المحلية بعدما تركزت تعاملات جلستي نهاية الأسبوع على الأسهم العقارية، بعدما وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء وبما ينذر بانتهاء فترة الركود التي سادت الأسواق المالية المحلية جراء غياب المحفزات والأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركات المدرجة».

وأوضح الخبراء أن الأسواق المالية المحلية مازالت بحاجة إلى صانع للسوق لجذب المزيد من السيولة المفقودة خلال جلسات الشهر الماضي، حتى وصلت السيولة إلى مستويات متدنية ساهمت بشكل كبير في تحرك المؤشرات في الاتجاه الأفقي، نتيجة افتقاد الأسهم المحلية للتداولات المؤسساتية وعزوف المحافظ عن الدخول للشراء مفضلين الانتظار لظهور محفزات جديدة إلى جانب إعلان الشركات المدرجة عن نتائج الربع الثالث للعام الجاري.

وأشار الخبراء إلى أن نجاح الشركات المدرجة بالقطاع العقاري في عمليات تخفيض رأس المال التي تمت خلال العام الجاري، والتي كان آخرها إعلان «دريك آند سكل» و«أرابتك»، مما ساهم دعم حالة التفاؤل بأداء ونتائج هذه الشركات خلال الربع الثالث، متوقعين أداءً إيجابيًا حيال نتائج الشركات الكبرى، وفي صدراتها البنوك وهو ما سيدفع الأسهم المحلية للمزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.