جامعة الشارقة تطرح عدداً من الخدمات

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الشارقة عن مشاركتها وللعام الرابع على التوالي في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» بمركز دبي التجاري ضمن جناح حكومة الشارقة وبمشاركة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

وبناءً على توجيهات الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ستقوم الجامعة بإطلاق عدد من الخدمات و المبادرات الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وبالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية – حكومة الشارقة سيقوم طلبة من جامعة الشارقة بعمل فني فريد باستخدام تقنية حديثة ستُعرض تفاصيلها خلال أيام معرض جيتكس، كما سيتم عرض مجموعة كبيرة من مشاريع وابتكارات مميزة لطلبة جامعة الشارقة في منصة الجامعة بمعرض نجوم المستقبل ضمن فعاليات أسبوع جيتكس 2017.