«كهرباء أبوظبي» تعرض 4 مبادرات رقمية

أبوظبي (وام)

تشارك هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وكل من شركتي أبوظبي والعين للتوزيع التابعتين لها في معرض جيتكس 2017 الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8-12 أكتوبر الجاري، ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية، حيث تستعرض الهيئة وشركاتها أبرز مشاريعها ومبادراتها الرقمية.

وتعرض شركة أبوظبي للتوزيع التابعة للهيئة ثلاث مبادرات رقمية خلال المعرض، تتضمن آخر مستجدات التعاون مع شركة اتصالات من خلال توفير خدمة ايلايف (E-life) الرقمية للمستهلكين عند قيام المتعامل بطلب توصيل خدمات الماء والكهرباء، كما تعرض الشركة خدمة «استمرار» الرقمية للخصم المباشر لفواتير المياه والكهرباء، والتي تتيح للمتعامل اختيار سداد قيمة فواتيره الشهرية كاملة أو تحديد مبلغ ثابت يتم خصمه في نهاية كل شهر. مما يتطلب تزويد شركة أبوظبي للتوزيع برقم الحساب المصرفي للمستهلك والتوقيع على الأوراق التي تخول الشركة للقيام بذلك ،بحيث يتم اقتطاع خصم قيمة الفاتورة شهريا بصورة تلقائية دون الحاجة لإصدار شيكات أو تكبد عناء الانتظار أو عدم التمكن من السداد.

وتحت شعار «أصحاب الهمم» تقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بتوفير خدمة التواصل مع أصحاب الهمم، من خلال الاتصال الرقمي عبر الفيديو، حيث يمكن للمتعاملين التواصل مباشرة مع أي من موظفي الشركة للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالفواتير أو للتعرف على الخدمات المتاحة، وتُمكن هذه القناة الموظفين والمتعاملين من رؤية بعضهم بعضا خلال تنفيذ المعاملة، كما تم تدريب عدد 12 من الموظفين للتحدث بطريقة الإشارة للتواصل مع المتعاملين الذين يعانون من مشاكل في السمع.

وأوضح سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع التابعة للهيئة، بأن معرض جيتكس هو المنصة الأنسب لتعريف الجمهور بخطة الشركة الهادفة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة وتنويع قنوات وأساليب التواصل مع الجمهور واستعراض أحدث الابتكارات والنظم والتطبيقات وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وخطة أبوظبي 2020».

وأشار السويدي إلى أن خدمة «استمرار» الرقمية تهدف لمساعدة المتعاملين على الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك بسهولة ويسر ودون أن يشكل ذلك عبئاً عليهم مما يساعدهم على تفادي الإجراءات التي قد تُتخذ في حال عدم السداد مؤكداً أن الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك من شأنه تنظيم وثبات التدفقات المالية الواردة للشركة مما ينعكس بصورة إيجابية على تطوير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

ومن جانبها تستعرض شركة العين للتوزيع التابعة للهيئة مبادرة « فاتورتي الخضراء « الرقمية وهي عبارة عن فاتورة إلكترونية خضراء بلا ورق و يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة خطة أبوظبي بشأن قطاع مياه وكهرباء مستدام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

وفي هذا السياق أوضح عبد الله علي الشرياني، مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة، أن المشاركة تهدف إلى تعريف الزوار والمتعاملين بأحدث الخدمات والمبادرات الرقمية والذكية التي توفرها الشركة لمتعامليها، وذلك سعياً نحو تحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين وسعادتهم عبر توفير الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بما يعكس حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها لتحقيق التزام الشركة تجاه العملاء، وضمان تقديم خدمات الماء والكهرباء وفقاً لأعلى مستويات الجودة والتميز لمواكبة التطور الرقمي في المجتمع.

وتسعى الشركة من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعريف أكبر شريحة من الجمهور بخدماتها الرقمية وقنوات التواصل معها.