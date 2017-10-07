«ديوا» تطلق مشروع تركيب أنظمة مواقف السيارات الشمسية المولدة للكهرباء

دبي (الاتحاد)

‬أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مشروعاً جديداً ضمن مبادرة «شمس دبي» الرائدة لتركيب أنظمة مواقف السيارات الشمسية في مقر الهيئة الرئيس ومبنى وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويهدف المشروع إلى تركيب مظلات مولدة للكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية المربوطة بشبكة الهيئة في ساحات مواقف السيارات في الموقعين وتبلغ في مجملها 902 مواقف للسيارات. كما تبلغ القدرة الإنتاجية للأنظمة الشمسية في مبنى الهيئة 1780 كيلووات و220 كيلووات في مبنى الوزارة، أي بإجمالي 2000 كيلووات تقريباً في الموقعين لتولد بمجملها 2750 ميجاوات ساعة سنوياً وهو ما يعادل خفض نحو 1500 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «يأتي مشروع إنشاء أنظمة مواقف السيارات الشمسية في كل من ساحات مواقف مبنى الهيئة الرئيسي، ومواقف مقر وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار جهودنا لتشجيع الجمهور على الاستفادة من مبادرة شمس دبي، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال المشروع إلى توفير سبل الراحة وتعزيز مستوى سعادة المعنيين، تحقيقاً لرسالة الهيئة وتماشياً مع قيمها الأساسية إلى جانب الترويج للمبادرة بين جميع فئات المعنيين من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص عن طريق تقديم القدوة الحسنة والعملية لتعزيز مفهوم المباني الخضراء والمستدامة ونشر ثقافة الاستدامة في استهلاك الطاقة والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ومساعدة مؤسسات حكومة دبي في تحقيق الهدف الذي حدده المجلس الأعلى للطاقة في دبي بخفض 20% من استهلاك الطاقة في جميع المباني الحكومية بحلول 2020.

ولفت الطاير إلى أن الهيئة أنجزت حتى الآن ربط شبكتها من خلال مبادرة شمس دبي بـ 450 مبنى سكنياً وتجارياً وبقدرة إجمالية تصل إلى نحو 17.7 ميجاوات وتعمل الهيئة على مضاعفة الرقم في المستقبل، وصولاً إلى جميع مباني الإمارة بحلول 2030.

من جانبه، قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي لرئيس قطاع تطوير الأعمال والتميز بالهيئة،يبرز مشروع توفير النظام الشمسي لمظلات مواقف السيارات في مبنى الهيئة الرئيسي، ومبنى وزارة التغير المناخي والبيئة وغيره من مشاريع شمس دبي التزام الهيئة نحو توفير جميع سبل الراحة للمعنيين وحرصها على تشجيع المباني الحكومية على استخدام الطاقة النظيفة والتحول إلى مبان مستدامة، ونسعى إلى تعميم التجربة على عدد كبير من المباني العامة والخاصة في دبي، ما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من البصمة الكربونية وزيادة نسبة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي».