«سيدات أعمال الشارقة» يثري تجربة رائدات الأعمال ويعزز فرص الدخول لأسواق جديدة

الشارقة (الاتحاد)

شارك مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في مؤتمر المرأة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2017، الذي نظمته، مؤخراً، مجموعة «وورلد أرينا» في دبي، بصفته الشريك الداعم للمرأة، بهدف دعم رائدات الأعمال في المنطقة، وإثراء معارفهنّ العملية في شتى المجالات الاقتصادية.

وشهد المؤتمر الذي حضره جمع من سيدات الأعمال والمتحدثين الأكثر تأثيراً في المنطقة، استعراض منجزاتهنّ في عالم الأعمال، كما جرى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة توفير مختلف سبل الدعم والتمكين لهن، بما يضمن نجاحهن في مجال ريادة الأعمال، ويعزز من مساهمتهنّ الفاعلة بمسيرة التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وتطرقت الجلسات في المؤتمر إلى وجود فرص وخيارات متعددة لدعم السيدات ورائدات الأعمال اللاتي يمتلكن ميزانية محدودة ويرغبن في تعزيز إمكانياتهن التجارية من حيث التمويل والتسويق، والموارد البشرية والإدارة.

وأشارت الشيخة هند القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة، ليس لأنها تعطي منتسبات المجلس فرصة الالتقاء بسيدات أعمال ومهنيات يمتلكن الأفكار والطموحات فحسب، بل لكونها توفر منصات تفاعلية وداعمة لسيدات ورائدات الأعمال الناجحات، وأخريات يمتلكن الطموح والقدرة على تأسيس وإدارة أعمالهن الخاصة.

وقالت الشيخة هند القاسمي: «مما لا شك فيه أن تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل أمر بالغ الأهمية، وعلينا أن نتذكر دائماً أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، واليوم يوجد العديد من النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا كمديرات وسيدات أعمال ومالكات لمشاريع بارزة، الأمر الذي يعكس النمو الكبير للقطاعات الحيوية وازدهارها من خلال المشاركة الاقتصادية النسوية فيه».

وتستند إنجازات المرأة الإماراتية إلى مجموعة من الحقائق والإحصاءات المثبتة، حيث تشير مجلة «أريبيان بيزنس» في دراسة حديثة لها إلى أن الإماراتيات يشكّلن ربع السيدات العربيات الأقوى تأثيراً، وبهذا الخصوص قالت الشيخة هند القاسمي: «تمضي دولة الإمارات خاصة إمارة الشارقة، انسجاماً مع توجيهات قيادتها الرشيدة إلى تمكين المرأة والنهوض بها، وهذا أمر قادها لتكون دولة ريادية على مستوى المنطقة بهذا الخصوص، وعلى ضوء هذه المنجزات نسعى جاهدين في مجلس سيدات أعمال الشارقة لتمكين القيادات النسائية، سواء في مجال القطاعات التقليدية أو غير التقليدية، وفي جميع مستويات الأعمال التجارية للارتقاء بحضور المرأة على جميع الصعد لا سيما الاقتصادية منها».

وأضافت: «يوفر مؤتمر المرأة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منبراً متميزاً لتعزيز طموحاتها وتحفيزها للدخول في عالم ريادة الأعمال، كما أنه بيئة مثالية لمنتسبات مجلس سيدات أعمال الشارقة لاكتساب المعرفة والثقة بالنفس في عالم الأعمال».

ويهدف مجلس سيدات أعمال الشارقة، الذي يندرج تحت مظلة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إلى تمكين المرأة مهنياً واقتصادياً ومساعدة سيدات ورائدات الأعمال على تطوير واستدامة وتوسيع أعمالهن ومشاريعهن الخاصة، إلى جانب تعزيز دورهن في المساهمة الفاعلة في الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات. ويضم المجلس، الذي تأسس في عام 2002، في عضويته، نحو 1300 منتسبة، بينهن سيدات أعمال ومهنيات وطالبات وخريجات جامعيات على حد سواء، حيث يسعى المجلس لتطوير قدراتهن في ريادة الأعمال محلياً و عالمياً.