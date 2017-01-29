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بريطانيا تجدد دعمها جهود السلام في اليمن
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

لندن (وكالات)

جددت بريطانيا دعمها جهود إعادة الشرعية وإحلال السلام في اليمن. وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية توبياس إلوود، خلال إجابته عن أسئلة نواب مجلس العموم البريطاني حول الأوضاع في اليمن، دعم حكومته لجهود قوات التحالف العربي من أجل إعادة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وقال «إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة اليمنية»، داعياً السلطة الشرعية إلى الاستفادة من المكاسب التي حققتها القوات اليمنية وقوات التحالف العربي على الأرض في دعم عملية السلام وتحقيق الاستقرار.

وشرح خلال الجلسة أمس الأول الدور الذي تضطلع به بلاده في دعم عملية السلام اليمنية من خلال حشد الجهات المؤثرة دولياً لدعم عملية السلام وتقديم الدعم الإنساني والمادي للمنظمات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة العاملة هناك.

     
 

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