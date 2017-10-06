مسؤول أميركي كبير يتوقع ألا يصدق ترامب على الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن (وكالات)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أمس إن من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب قريبا أنه لن يصدق على الاتفاق الدولي التاريخي للحد من أنشطة برنامج إيران النووي. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن من المتوقع أن يكون الاتفاق النووي جزءا مما سيعلنه ترامب.

وذكر المسؤول أن من المنتظر أن يعلن ترامب استراتيجية أميركية أوسع إزاء إيران تكون أكثر ميلا للمواجهة. وتكررت انتقادات إدارة ترامب لسياسات إيران في الشرق الأوسط.

وإذا رفض ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق فسيكون أمام زعماء الكونجرس 60 يوما لتحديد ما إذا كانوا سيعيدون فرض العقوبات على طهران بموجب الاتفاق. ولطالما انتقد ترامب الاتفاق النووي الإيراني وهو أحد إنجازات السياسة الخارجية لسلفه الرئيس باراك أوباما الذي وقعته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران عام 2015.

وفي أبريل قالت الإدارة إنها ستعيد النظر فيما إذا كان رفع العقوبات على إيران يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.