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بن دغر يشيد بدعم الإمارات السخي للشعب اليمني
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

عدن (وكالات)

أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بالدعم السخي واللامحدود الذي تقدمة الإمارات للشعب اليمني في معركته مع الميليشيات الانقلابية، وعبر عن امتنان الشرعية لهذا الدعم متعدد الأوجه، منوهاً بالدور المتميز للإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي في تحرير المناطق التي دنستها المليشيات الانقلابية وتسببت في «إلحاق أضرار جسيمة بالشعب اليمني ووحدته الوطنية والاجتماعية».

وشكر بن دغر خلال لقائه المبعوث الإماراتي إلى اليمن علي الحبابي أمس في عدن، دولة الإمارات على دعمها لليمن والحكومة الشرعية في المجالات الإنسانية والإغاثية والكهرباء والماء والصحة وغيرها.

وتطرق اللقاء إلى مجالات تتعلق بدعم الكتاب المدرسي وطباعته وإمكانية دعم الإمارات لتطوير البنية التحتية للبنك المركزي. كما استعرضا الترتيبات الأمنية في عدن والإجراءات المشتركة المتخذة في مجال التدريب والتأهيل لبناء القدرات لوحدات الجيش والأمن. وشمل النقاش إمكانية التسريع في تسلم القرض الذي كانت الحكومة اليمنية قد تفاهمت حوله مع صندوق أبوظبي للتنمية لتجديد شبكة الكهرباء التي تربط بين «الحسوة وإلخساف والعريش والمنصورة» وبقية مناطق عدن وضرورة تفعيله في أسرع وقت ممكن بسبب تهالك الشبكة القديمة، وعدم قدرتها على تحمل التجديدات المحتملة في إنتاج الطاقة. كما استعرض اللقاء مجالات التعاون بين البلدين.

     
 

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