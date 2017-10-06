«جارديان»: ولي العهد السعودي شاب طموح يغير ملامح سياسة المملكة الخارجية

لندن (وكالات)

نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريراً يؤكد أن زيارة ملك السعودية لروسيا تشير إلى تحول في هياكل القوى العالمية، مؤكداً أن الزيارة تؤكد قوة موسكو في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من النشاط الجديد الملحوظ للمملكة السعودية في المنطقة يقوده ابن الملك الطموح، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قرر تغيير السياسة الخارجية للسعودية. وأضافت الصحيفة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يأمل في أن تختتم الزيارة بتحالف قوى يركز على النفط والصراعات في دول الخليج والصراعات الإقليمية مثل تلك الموجودة في سوريا وليبيا.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن موسكو تأمل أن تظهر زيارة الملك سلمان التاريخية، والتي ستستمر إلى 4 أيام، تقيم لتحالفات وثيقة مع جميع اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة، إلى أنه قبل عامين فقط، كانت فكرة ملك سعودي يزور موسكو تبدو بعيدة المنال، حيث عارضت موسكو والرياض بعضهما بعضاً على مدى عقود في كل صراع إقليمي كبير من أفغانستان. وتابعت الصحيفة، إلى أن الجانبين قررا إنهاء خلافهما، وفي جولة من الاجتماعات سوف يوقعان صفقات تجارية وينسقان أسعار النفط، ويناقشان تسوية سلمية محتملة في سوريا، بما في ذلك الدور المستقبلي لإيران.