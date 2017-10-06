السعودية تطيح خلية إرهابية لـ «داعش» في الرياض

الرياض (واس، وكالات)

أفاد بيان لأمن الدولة السعودي أمس أن السلطات فككت خلية تابعة لتنظيم «داعش» في الرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن قوات الأمن قتلت عنصرين في الخلية واعتقلت خمسة بعد مداهمة ثلاثة مواقع.

وصرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة بأن المخطط كان يستهدف أمن واستقرار المملكة. وأضاف البيان أنه في عملية أمنية استباقية تمت الإطاحة بخلية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال البيان انه تمت مداهمة ثلاثة مواقع تابعة لهذه الخلية، الأول منها عبارة عن استراحة في حي الرمال شرقي الرياض وتحتوي على معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وكان بداخلها عنصر انتحاري أقدم بعد محاصرة الموقع وتوجيه النداءات له بالاستسلام على تفجير نفسه. وأضاف أن الموقع الثاني هو شقة سكنية في حي نمار غربي الرياض وكان بداخلها إرهابي وبحوزته سلاح ناري حيث قام بالتحصن في إحدى الغرف رافضا تسليم نفسه الأمر الذي استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف لتحييد خطره ما أسفر عن مقتله فيما لم يَصْب أي أحد من المقيمين أو المارة أو رجال الأمن بأذى.

أما الموقع الثالث فهو عبارة عن إسطبل للخيل يقع في حي الغنامية جنوبي الرياض استخدموه للتغطية والتموية على لقاءاتهم.. وقد بلغ عدد الذين قبض عليهم حتى الآن من عناصر هذه الخلية خمسة أشخاص