الاتحاد الأوروبي في مرمى الانتقادات بسبب ترحيل آلاف الأفغان

كابول (أ ف ب)

تواجه دول الاتحاد الأوروبي انتقادات واسعة النطاق، لتعريضها أرواح آلاف طالبي اللجوء الأفغان للخطر بإعادتهم قسراً إلى بلدهم الغارق في الفوضى والعنف.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها «إن حوالى 9500 أفغاني أعيدوا إلى بلدهم جواً في 2016، بعدما رفضت الدول الأوروبية التي رحلّتهم طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وذلك مقابل 3300 أفغاني رُحّلوا من دول الاتحاد الأوروبي في 2015.

وأوضحت المنظمة أن هذا العدد يشمل طالبي اللجوء الذين احتجزوا ثم تم ترحيلهم من دول أوروبية، وكذلك الذين «عادوا طوعاً كما يبدو» بعد تلقيهم مساعدة مالية.

وتشكل الهجرة قضية ساخنة في أوروبا، إذ يتعرض السياسيون لضغوط لخفض عدد طالبي اللجوء بعد تدفق مئات الآلاف منهم إلى القارة منذ 2015.