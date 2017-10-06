«الوفاق» في غزة.. بداية «طريق شائكة» لتحقيق المصالحة

رام الله (وكالات)

يبدو وصول وفد حكومة الوفاق الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بداية جدية في «طريق شائكة» لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام، حسبما يرى مراقبون فلسطينيون.

وأشار بعض المراقبين إلى وجود عقبات عدة على طريق المصالحة، وهو ما يتطلب توافر الإرادة الجدية من كافة الأطراف الفلسطينية لتجاوزها على قاعدة «الشراكة الشاملة».

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لدى وصوله إلى غزة يوم الاثنين الماضي بدء تسلم حكومته مهامها في القطاع بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية رعتها مصر مؤخراً سعياً لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

وضم الوفد وزراء حكومة الوفاق ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية وقادة أجهزة أمنية في السلطة الفلسطينية إلى جانب عشرات العناصر من حرس الرئاسة الفلسطينية.