«داعش».. نحو «خلافة» افتراضية!

باريس (أ ف ب)

يحذر خبراء ومسؤولون من أن تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي يواجه هزيمة ميدانية قريبة في العراق وسوريا، سيعمل على إقامة «خلافة افتراضية» في الفضاء الإلكتروني يواصل من خلالها التواصل مع أنصاره وتجنيد الناشطين.

وينبه الخبراء إلى أن اجتثاث التنظيم الإرهابي من كل الزوايا الخفية للشبكة العنكبوتية، حيث لا يزال يطلق دعايته ويحث أعضاءه ومؤيديه على التحرك، سيكون أصعب بكثير من العمليات العسكرية في أزقة الموصل والرقة.

وفي مطلع عام 2017، وفي نص بعنوان «الخلافة الافتراضية»، حذّر الجنرال الأميركي «جوزف فوتل»، قائد القيادة الأميركية الوسطى، التي تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا، من أن «القضاء على تنظيم الدولة على أرض المعركة لن يكون كافياً».

وكتب «فوتل»: «حتى بعد هزيمة قاسية في العراق وفي سوريا، فإن داعش سيجد على الأرجح ملجأ في العالم الافتراضي و(خلافة افتراضية) يمكنه من مواصلة تنسيق الاعتداءات والإيحاء بها»، مضيفاً: «إن ذلك سيتيح له أيضاً الاستمرار في حشد المؤيدين إلى أن يصبح قادراً على إعادة الاستيلاء على أراض».