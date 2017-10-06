مقتل 3 جنود أميركيين بكمين لمتشددين في النيجر

نيامى (أ ف ب)

كشف مقتل ثلاثة جنود أميركيين من القوات الخاصة في كمين في النيجر أمس الأول وجود قوات مسلحة أميركية في منطقة تشهد العديد من الهجمات الإرهابية، إضافة إلى تعاون عسكري مع الدول الغربية. وهي المرة الأولى يتم الإقرار بوجود جنود أميركيين في المنطقة حيث تستهدف الهجمات عموما مواقع للجيش النيجري ومخيمات اللاجئين.

وأعلن البنتاجون ومسؤولون نيجريون أن دورية أميركية - نيجرية استهدفت الأربعاء في كلمين في جنوب غرب النيجر قرب الحدود مع مالي.

وبعد ذلك، أعلن رئيس النيجر محمد يوسفو أمس أن بلاده تعرضت لهجوم من «مجموعات إرهابية» مما أدى الى سقوط «عدد كبير من الضحايا».

وأكد البنتاجون أمس، مقتل ثلاثة جنود أميركيين من القوات الخاصة ورابع من «دولة شريكة» عندما تعرضت دورية أميركية-نيجرية مشتركة لكمين قرب الحدود مع مالي في جنوب غرب النيجر.

وأضاف البنتاجون أن جنديين أميركيين آخرين جرحا في الهجوم الذي وقع عندما كان الجنود يساعدون الجيش النيجري في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة المضطربة. ووقع الهجوم على بعد 200 كلم تقريبا شمال نيامي في جنوب غرب النيجر، بحسب بيان للقيادة الأميركية النيجرية من مقرها في شتوتجارت بألمانيا. وقال البيان إن الهجوم وقع على الحدود مع مالي حيث تنشط الجماعات الإرهابية.

ولم تعلن أسماء الجنود الأميركيين لكن تقارير إعلامية ذكرت انهم من القوات الخاصة «غرين بيريت» التي كانت في النيجر لتدريب القوات المحلية. ولم تعلن هوية الجندي الرابع. ونقل الجنديان الاميركيان الجريحان إلى مركز طبي في المانيا، وهما في «حالة مستقرة»، بحسب بيان القيادة.

وأكد مصدر أمني اقليمي أن الكمين نفذه «رجال مدججون بالسلاح قدموا من مالي» و«استهدف قافلة لجنود نيجريين وأميركيين، بالتأكيد مدربين».

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن الجنود الأميركيين والنيجريين وقعوا في كمين بعدما بدأوا مطاردة مسلحين كانوا هاجموا قرية تونجو تونجو في منطقة شمال تيلابيري. والأميركيون حاضرون في شكل كبير في النيجر وخصوصا في مطار اغاديز عبر قاعدة تقلع منها طائرات بلا طيار تراقب منطقة الساحل. لكن العسكريين العاملين في هذه القاعدة لا يخرجون منها سوى في حالات نادرة.