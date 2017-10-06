فرنسا: استمرار التحقيق بـ «الكيماوي» السوري

باريس (وكالات)

اعتبرت فرنسا أن ما أعلنته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الأول، من أن غاز السارين استخدم في قرية شمال سوريا قبل 5 أيام من الهجوم الكيماوي على خان شيخون بريف إدلب، يؤكد ضرورة استمرار التحقيقات الدولية بهذا البلد المضطرب. وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر الحالي «نحن بانتظار التفاصيل.. هذا عامل جديد وهو مقلق جداً». وأضاف قبيل ترؤسه اجتماعاً للمجلس مخصصا للأسلحة الكيماوية في سوريا «هذه المعلومة الأخيرة تؤكد مرة إضافية على الضرورة المطلقة لأن تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة، عملهما في سوريا».