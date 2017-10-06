البحرين: 4 متهمين بانفجار «الدراز» إلى المحكمة

المنامة (وكالات)

أحالت النيابة العامة البحرينية، 4 متهمين، أحدهم محتجز، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة «الدراز» وأسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، عن وكيل النيابة خالد التميمي بنيابة الجرائم الإرهابية، قوله إن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة، وأسندت إليهم تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة، تنفيذاً لغرض إرهابي وجنحة الإتلاف تنفيذاً بغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها.

وأضاف التميمي أن أولى جلسات نظر الدعوى أمام المحكمة الجنائية ستكون في 1 نوفمبر القادم.

وتعود تفاصيل الواقعة عن وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز بتاريخ 18/‏06/‏2017 والذي أسفر عن مقتل احد أفراد الشرطة وإصابة آخرين فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، فدلت التحريات بان المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركبات رجال الأمن المتواجدة بمنطقة الدراز بالعبوات المتفجرة فتمت مراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة.

وعقد المتهمون جميعاً العزم على ارتكابها، فتوجه متهمان منهم إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ توجها إلى سطح احد المباني بالمنطقة لمراقبة مركبات الشرطة لدى مرورها بجوار مكان زراعة العبوة المتفجرة وعند الموعد المناسب للتفجير قام احدهما بالضغط على زر جهاز التفجير عن بعد فانفجرت العبوة وأسفر عن ذلك مقتل احد أفراد الشرطة وإصابة آخرين بإصابات جسيمة وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث، فتم القبض على احد المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.

واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث ضبط بالأجهزة الالكترونية الخاصة بالمتهم المقبوض عليه بالإضافة إلى اعترافه تفصيلاً بارتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.