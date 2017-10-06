التركمان يطالبون الحكومة العراقية بسط نفوذها بكركوك

بغداد (الاتحاد)

دعا نواب تركمان إلى تزويد أهالي كركوك بوسائل الدفاع عن النفس، فضلا عن مخاطبة مكتب الأمم المتحدة في بغداد لإبلاغ الحكومة الاتحادية بإخراج صلاح الدين وديالى وأطراف كركوك من مديات المادة (140).

وطالب النائب نيازي معمار أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائبين جاسم محمد جعفر وأرشد الصالحي أمس، بضرورة «عودة الحكومة الاتحادية إلى كركوك وبسط نفوذ الجيش خارج المحافظة كما كان قبل مرحلة «داعش»، والشرطة الاتحادية في داخلها بالاتفاق مع المحافظ الجديد والشرطة المحلية المشكلة من المكونات الأربعة».

وذكر أن «الهيئة التنسيقية لتركمان العراق ناقشت مستقبل كركوك والمناطق المتجاوز عليها بعد الاستفتاء الكردي وقرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء للأمن الوطني والسلطة القضائية التي صدرت من الدولة العراقية ورئيس الوزراء»، مؤكدا أن « الاستفتاء الكردي أثر بشكل سلبي على الاستقرار في كركوك والمناطق المتجاوز عليها».

وطالب «الجهات المعنية بتزويد عامة الناس وسائل الدفاع عن النفس في حال حصول أي تطور، وطالبوا مكتب الأمم المتحدة في بغداد والحكومة الاتحادية بالعمل على إخراج صلاح الدين وديالى وأطراف كركوك من مديات المادة 140 وعودة الحكومة الاتحادية إلى هذه المناطق لبسط نفوذها بشكل كامل». وأوضح أن «قضية مركز كركوك وإحصاء سنة 1957 تؤكد أن 70% منها من التركمان، ووفق ذلك سيتم حسم المادة 140 وإنهاء مفعولها بشكل كامل». كما دعا أوغلو، الاتحاد الوطني الكردستاني إلى حسم ملف نجم الدين كريم وإعادة رئاسة مجلس كركوك للتركمان ضمن توافق سياسي متفق، وأعربوا عن خوفهم من بقاء المحافظ المقال مبسوط اليد في المحافظة مما سيعقد الأمور ويجرها إلى تشنج أكثر».