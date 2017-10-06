الإمارات تقدم 7.3 مليون درهم تدعم «اليونيسيف» في اليمن

أبوظبي (وام)
وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بشأن «إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن». ووفقا للاتفاقية تقدم الإمارات مبلغ 7,3 مليون درهم (2 مليون دولار أميركي) لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وذلك في إطار مساهمة الدولة في خطة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن وهو المشروع الذي تعتبره دولة الإمارات جزءا من استجابتها للحالة الإنسانية في اليمن.
وقع الاتفاقية سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وشهيدة أظفر ممثل منظمة اليونيسف لدى الدول العربية في الخليج. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في جمهورية اليمن. وصرّح سلطان محمد الشامسي أن توقيع الاتفاقية مع منظمة «يونيسف» يأتي في إطار الاستجابة للحالات الطارئة الحالية لمساندة المحتاجين لاسيما الأطفال دون سن الخامسة والنساء في المحافظات اليمنية المستفيدة. وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية إن الهدف من هذا المشروع هو توسيع نطاق خدمات التغذية المتكاملة للوصول إلى أكثر من 7,444 من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية و12,500 من النساء الحوامل والمرضعات مع توفير خدمات التغذية المنقذة للحياة والتغذية العلاجية.
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