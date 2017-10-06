«الشارقة للسرد» يختتم فعالياته بالأقصر المصرية

الشارقة (الاتحاد)

أسدل ملتقى الشارقة للسرد الستار على فعاليات الدورة الرابعة عشرة، أمس الأول، بقاعة المؤتمرات في محافظة الأقصر المصرية، لتكون بذلك أول مدينة عربية تستقبل الحدث الثقافي خارج دولة الإمارات، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة.

وتقدم المشاركون بجزيل الشكر إلى مقام صاحب السمو على هذه النقلة النوعية للملتقى، وثمّنوا دور الشارقة التنويري الذي يصل بإشعاعه الحضاري إلى الوطن العربي الكبير. وأثثت ثلاثة عناوين ختام الملتقى؛ إذ بدأت الجلسة الأولى بعنوان «القصة القصيرة جداً ومحاولات التأطير»، وناقشت الثانية «تحولات القصة القصيرة بين الجماليات والضرورة»، فيما منحت الجلسة الأخيرة المنصة للقراءات القصصية.

وأدار الدكتور يوسف فهري من المغرب، أعمال الجلسة الأولى، وشارك فيها: عذاب الركابي من العراق، والدكتور عادل عوض من مصر، وسعاد مسكين من المغرب. وأدار الجلسة الثانية الدكتور محمد آيت مهيوب، وشارك فيها: الدكتور صالح الهويدي، والدكتورة اعتدال عثمان، والناقد شوقي بدر يوسف. وأدار الجلسة الثالثة الإماراتي محسن سليمان، وشارك فيها: سولاف هلال من العراق، وأدهم العبودي من مصر، وناصر خليل من مصر، بنصوص حملت الهم الإنساني.