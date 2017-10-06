الملا يتحدى عمالقة الدراجات المائية في أريزونا

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد راشد الملا نجم فريق أبوظبي للحركات الاستعراضية للمشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية، والمقامة حالياً في ولاية أريزونا وعلى بحيرة هافاسو الأميركية، والتي تستضيف البطولة خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة ضخمة وكبيرة لنجوم العالم في مختلف فئات البطولة.

وتأتي مشاركة الملا لتكون الثالثة للبطل الإماراتي في هذه البطولة، حيث إنه يشارك وبقوة في فئة الحركات الاستعراضية عبر هذه البطولة التي تقام وبنجاح منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتعد البطولة من أقدم البطولات من نوعها على مستوى العالم وأكثرها جذباً للأبطال نظراً لقدمها وشهرتها، ويعد الملا والذي يشارك برعاية من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، راعي فريق أبوظبي، أحد أبطال الإمارات القلائل في هذه الفئة الذين بزغ اسمهم على المستوى العالمي.

ويستعد الملا مبكراً منذ وصوله، حيث بدأ الإعداد والتجهيز للمشاركة التي يتطلع إلى تحقيق مركز متميز عبر هذا الموسم، وعن الاستعداد يقول راشد الملا: الحمد لله وفقت في إحراز المركز الثالث الموسم الماضي في هذه البطولة، وأحرزت وصافة البطولة في 2014، وأتطلع إلى مركز متقدم وأفضل من العام الماضي، خاصة وأنني قد استعددت جيداً للمنافسة وقمت بتجهيز الدراجة بنفسي من الناحية الفنية، وقبل كل شيء فإن متابعة واهتمام سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان هي الحافز الذي يعطيني الدافع المعنوي لبذل المزيد من الجهد لا سيما وأنها المرة الأولى التي أشارك فيها في هذه البطولة تحت اسم فريق أبوظبي بعد أن كنت أِشارك بمجهودي الشخصي في السابق، وأشكر سموه للفرصة الكبيرة التي أتيحت لي بأن أمثل الإمارات وبشكل رسمي في هذه البطولة وفي كافة البطولات التي سأشارك من خلالها.

والجدير بالذكر أن راشد الملا هو بطل بطولة الإمارات للدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية لمواسم عديدة، وهو من الأبطال الإماراتيين القلائل في هذه الفئة الذين جابوا العالم في العديد من البطولات.