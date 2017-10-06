الملا يتحدى عمالقة الدراجات المائية في أريزونا

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد راشد الملا نجم فريق أبوظبي للحركات الاستعراضية للمشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية، والمقامة حالياً في ولاية أريزونا وعلى بحيرة هافاسو الأميركية، والتي تستضيف البطولة خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة ضخمة وكبيرة لنجوم العالم في مختلف فئات البطولة.
وتأتي مشاركة الملا لتكون الثالثة للبطل الإماراتي في هذه البطولة، حيث إنه يشارك وبقوة في فئة الحركات الاستعراضية عبر هذه البطولة التي تقام وبنجاح منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتعد البطولة من أقدم البطولات من نوعها على مستوى العالم وأكثرها جذباً للأبطال نظراً لقدمها وشهرتها، ويعد الملا والذي يشارك برعاية من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، راعي فريق أبوظبي، أحد أبطال الإمارات القلائل في هذه الفئة الذين بزغ اسمهم على المستوى العالمي.
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والجدير بالذكر أن راشد الملا هو بطل بطولة الإمارات للدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية لمواسم عديدة، وهو من الأبطال الإماراتيين القلائل في هذه الفئة الذين جابوا العالم في العديد من البطولات.