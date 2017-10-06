العين يهزم حتا 23/ صفر في دوري الأشبال

عبدالله عامر (العين)

حقق فريق العين تحت 13 سنة نتيجة كبيرة ربما تكون هي أعلى نتيجة في كرة الإمارات بعد فوزة على فريق حتا بنتيجة 23 - 0، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن دوري الأشبال تحت 13 عاماً الفئة أ. وسجل لاعبو فريق العين 21 هدفاً تناوب على تسجيلها كل من محمد عبدالله 5، عيسى عبدالله 3، عبدالله فيصل 3، هزاع طلال 2، محمد جمعة 2، حمد خميس 2، وسجل كلا من مبارك أحمد وسلطان منصور ومحمد خلفان وزايد محمد هدفاً واحداً كل لاعب، فيما سجل لاعبي حتا أحمد مانع ومحمد مسري هدفين في مرماهما.

وتعتبر مباراة الفريق أمام حتا هي الثالثة هذا الموسم للعين بعد أن أستطاع الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام الإمارات بنتيجة 4-3، وأمام عجمان 11-1. ويمثل فريق العين تحت 13 سنة كل من منصور خالد، سالم أحمد، هزاع طلال، حمد خلفان، سلطان منصور، زايد محمد، محمد رامي، محمد عبدالله، محمد نواف، عبدالعزيز هلال، مبارك أحمد، نهيان محمد، محمد جمعة، عبدالله فيصل، حمد خميس، سالم خليفة، عبدالرحمن شهاب، ويدرب الفريق خالد بشير، ومعه الإداري جاسم توفيق.