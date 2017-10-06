«حواجز الإمارات» فوق القمة بـ «إنجاز برشلونة»

أبوظبي (الاتحاد)

في ظل دعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، للنهوض بمجال الفروسية، ووضع بصمة نجاح لدولتنا في المحافل الدولية، حقق فريق فرسان الإمارات فوزاً تاريخياً بانتزاعه لقب كأس تحدي بطولة الأمم 2017، المقدم من لونجين في أول ظهور له في كأس الأمم لقفز الحواجز، والذي أقيم في نادي ريال بولو في برشلونة، ونجح الفريق الإماراتي في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يمثل نقلة تاريخية في مشاركات قفز الحواجز الإماراتية في البطولات الدولية.

وإيماناً برؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للفريق، وثقة سموه ودعماً للمواهب الإماراتية، في مجال الفروسية، تمكن فرسان الإمارات من التأهل للمشاركة في كأس برشلونة 2017 للمرة الأولى، بعدما حصلوا على فرصة تعزيز الخبرة والثقة وحس المسؤولية لتحقيق الفوز التاريخي.

ونجح الفريق المكون من الفرسان: الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي وعبدالله حميد المهيري ومحمد غانم الهاجري وعبد الله محمد المري ومحمد عبدالله الكميتي، في تصدر المشهد بأول انتصار دولي في هذه البطولة، متقدماً على فرق عالمية ذات كفاءات عالية أمثال البرازيل وبريطانيا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا.

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: لم يكن فوز فريق قفز الحواجز في برشلونة محض مصادفة، إنما جاء نتيجة استعداد مدروس وعمل شاق، فمنذ أن قررت إسطبلات الشراع دعم رياضة الفروسية في الدولة، لما لها من أهمية في العالم جعلت الدول تتسابق لنيل جوائزها، كان الهدف واضحاً وهو الاستعانة بشبابنا، الذين قضوا سنين طويلة في هذا المجال لإدارة هذا البرنامج، الذي كان ثمرته الفوز بنهائي أمم العالم للفروسية.