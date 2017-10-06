10 أطعمة للتخلص من الانتفاخ



تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017 لكبيرة التونسي (أبوظبي) الانتفاخ مشكلة هضمية شائعة، يشعر فيها المصاب بعدم راحة في المعدة والأمعاء بسبب تراكم الغازات في الأمعاء الدقيقة، ما يجعل منطقة المعدة منتفخة بشكل واضح. وغالبا ما يرافق انتفاخ البطن أعراض أخرى مثل التشنجات، والتجشؤ، والألم، والإسهال، وضيق التنفس وآلام أسفل الظهر. وبحسب موقع «ثقف نفسك», فإن هناك عوامل يمكن أن تسبب الانتفاخ، أهمها تراكم الغازات المعوية، إلى جانب الإمساك، والقرحة الهضمية، وفقدان الشهية، والقلق، والتدخين، واحتباس الماء، واحتباس الهواء، والإفراط في تناول الطعام، وعسر الهضم، ومتلازمة ما قبل الحيض (PMS)، وانقطاع الطمث، ومتلازمة القولون العصبي (IBS). ويقدم الموقع وصفات منزلية تساعد في علاج الانتفاخ تقوم على أطعمة وأعشاب: 1. بذور الشمر بذور الشمر فعالة جدا لمعالجة مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ لأنها تساعد في طرد الريح، كما أنها مدرة للبول، وتساعد على الحد من الألم، ولها خصائص مضادة للميكروبات، كما أن بذور الشمر تساعد على تخفيف الانتفاخ عن طريق تخفيف تشنجات العضلات في الجهاز الهضمي. 2. النعناع ... المزيد