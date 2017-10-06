أثاث بخطوط واضحة وأنماط متناسقة

دبي (الاتحاد)

خطوط واضحة وأنيقة وأنماط متناسقة ومتوازنة تجلت في قطع أثاث مجموعة كالفن كلاين الجديدة، للمصممة آيمي ميلين، التي تعتبر أن الدقة والفعالية في التفاصيل الصغيرة هي جوهر التصميم. ومنذ تأسست شركة «كالفن كلاين هوم» عام 1995، امتازت بتشكيلات راقية لأثاث المنزل جعلتها رائدة في السوق. حيث تحظى بحضور مميز في السوق العالمي كونها واحدة من عدد قليل من العلامات التجارية لديكور المنزل التي تمتاز بمنتجات وعروض عديدة فاخرة وبأسعار معقولة.

وهذه الخطوط الواضحة والدقيقة التي حاولت ميلين أن تنتهجها في مجموعتها الأخيرة من كالفن كلاين، تعكس رغبتها في رسم ملامح البساطة غير التقليدية، مشددة على ضرورة أن تصمم قطع الأثاث بما يحقق الراحة والاسترخاء للفرد، فهو المغزى من صناعة الأثاث، إلى جانب جودة القطعة ومتانتها.

وترى ميلين أن البساطة هي جوهر نجاح أي قطعة، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن البهرجة، التي تشوه القطعة، كالمبالغة في حشو المكان بالوسائد والإكسسوارات، فالتوازن، وفقها، أمر مطلوب في كل طقم الأثاث سواء غرف النوم أو الجلوس.

وقدمت ميلين نماذج من غرف النوم بتشكيلة فريدة، تميزت بأناقتها واعتماد خشب الكرز في هيكلها الخارجي، فيما نجدت القطع من الداخل بقماش الكتان المتين وذي الجودة العالية، وبمستوى ارتفاع يناسب مقاييس جسم الإنسان لمزيد من الراحة والاسترخاء.

وتألفت المجموعة من مفروشات خاصة بغرف الطعام والجلوس والنوم، عكست من خلالها ميلين فلسفة الشركة الراقية ورؤيتها الفريدة، حيث استوحت الأقمشة والألوان المستخدمة في صنعها من سائر أنحاء العالم فجسّدت بذلك التزام الشركة باستخدام مواد ذات جودة عالية وتقنيات مبتكرة وتفاصيل لا تُضاهى.