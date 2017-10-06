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لخريف وشتاء 2017/ 2018

حقائب للمرأة الطامحة إلى التغيير
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تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

كشفت «ميشاد باريس» (Mayshad Paris) عن مجموعتها من الحقائب النسائية الأنيقة لخريف وشتاء 2017/ 2018، معتمدة على ثيمة تمكين المرأة وترقية قدراتها الذاتية، من خلال مجالات الموضة وصنع الجمال، بحيث تأتي كل قطعة في المجموعة محتفلة بالمرأة الطموحة والساعية إلى إحداث تغيير في أسلوب حياتها.

وتقول نزيهة علوي، المؤسِّسة والمديرة الإبداعية لـ«ميشاد باريس»: «الحياة ملأى بالأحلام، ومسؤوليتنا أن نحوّل تلك الأحلام إلى واقع، ولأنّ العالم فضاء رحب، فمن الضروريّ للنساء جميعاً أن يتحلّين بالجرأة، والعزم، والالتزام، وعبر مجموعتي الجديدة لخريف وشتاء 2017/ 2018، أقدم تحيّة للنساء القويّات القادرات على إحداث فرق».

والتزاماً بفلسفتها كدار فرنسية متخصّصة في حقائب اليد الفخمة، فإن «ميشاد باريس» تتوجّه إلى نساء العالم المعاصرات الساعيات إلى إحداث فرق في المجتمع، وبالتالي فقد صمّمت الدار مجموعة كبيرة من الحقائب المختلفة، حرصاً على تلبية احتياجات كلّ امرأة في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، وللمناسبات كافة، برز من بينها:

* «الحقيبة الأزليّة» The Timeless Bag:

التي تتوافر بحجمين، وهي مريحة وتصلح لأن ترافق المرأة في أعمالها اليومية، فهي مصنوعة من جلد العجل الطبيعيّ، بتصميم ينطق بالأناقة الباريسيّة، وتأتي بثلاث تشكيلات لونية تتوافق تماماً مع الموسم الأكثر برودة. ... المزيد
     
 

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