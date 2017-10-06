ارتفاع معدل التضخم في هولندا خلال الشهر الماضي

أمستردام (د ب أ)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا الصادرة امس الخميس استمرار ارتفاع معدل التضخم في هولندا خلال سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، وإن كان الارتفاع بنسبة طفيفة.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة1.5% سنوياً، مقابل1.4% سنويا في أغسطس الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.43% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المرافق والخدمات بنسبة0.38% سنوياً. وبلغ معدل التضخم في هولندا وفقاً للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال أيلول/‏سبتمبر الماضي1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق.