الشركات العالمية تتجه نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية

القاهرة (د ب ا)

أظهر تقرير اقتصادي أنه بحلول 2022 سيكون هناك 50 سيارة كهربائية جديدة مطروحة في الأسواق للبيع، كجزء من تحول شركات صناعة السيارات العالمية إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.

وكجزء من هذا التحول أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات اعتزامها تقديم سيارتين كهربائيتين جديدتين خلال 18 شهرا و20 سيارة كهربائية جديدة بحلول 2023 ليس هذا فحسب بل إن شركة «دايسون» لصناعة المكانس الكهربائية قررت دخول المجال وأعلنت اعتزامها إنتاج سيارات كهربائية وبطارياتها خلال السنوات المقبلة.

وبحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية، فإن من بين أسباب اندفاع الشركات نحو السيارات الكهربائية قرار حكومة ولاية كاليفورنيا بإلزام منتجي السيارات بصناعة سيارات كهربائية، أو دفع أموال للحكومة، إلى جانب قرارات الصين بشأن إنتاج السيارات الكهربائية.

ويقول «إريك جواكيمستيلر» الرئيس التنفيذي مؤسس شركة «فيفالدي» الرائدة في مجال تخطيط الاستراتيجيات، إن القواعد الحكومية وشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية أجبرت شركات صناعة السيارات الكبرى على دخول عالم صناعة السيارات الكهربائية.