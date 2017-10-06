14 إماراتياً ينقلون «التجربة اليابانية»

نسرين درزي (أبوظبي)

يحرص قطاع الجامعات في الدولة على تعزيز مهارات طلابه من المواطنين والمواطنات للالتحاق بالتدريبات العملية في الخارج. وتأتي رحلات الاستكشاف التخصصي للتعرف إلى أحدث التقنيات والمستجدات المهنية المتبعة عالمياً والعودة بها لتطبيقها على أرض الوطن. وكان أحدثها البعثة إلى كبريات شركات التكنولوجيا اليابانية، التي استفاد منها 14 طالباً وخريجاً إماراتياً، حققوا نجاحاً بارزاً في إكمال برامج «إنتيرن شيب»، على مدار 10 أسابيع من الخبرة الميدانية.

تجربة شاملة

جاءت التجربة التعليمية التقنية الشاملة بالتنسيق مع مركز اليابان للتعاون الدولي «جايس»، الذي قدم خطة متكاملة لتعزيز المواهب الإماراتية الواعدة، من خلال التخصصات العلمية الدقيقة، ومنها مجالات الهندسة الكيميائية والكهربائية والميكانيكية والبترولية والطاقة المتجددة وتنمية المجتمعات الذكية والتكنولوجيا الخضراء. وهي فرصة مثالية عبّر الطلاب عن أهميتها كخطوة أولى وثابتة في طريق العمل الميداني وإجراء الأبحاث المتشعبة داخل الشركات اليابانية الأكثر تطوراً في مجالها. ولم يقتصر الوجود في اليابان على المهام التقنية، وإنما تخللته الكثير من المحطات الثقافية، بينها تعلم أساسيات اللغة ورموز التعامل مع أفراد المجتمع ممن يختلفون بعاداتهم وتقاليدهم.

تقطير المياه