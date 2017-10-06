من دون أطراف ويلتقط صوراً مذهلة

أبوظبي (الاتحاد)

رغم أنه ولد من دون ذراعين أو ساقين، فإن المصور الإندونيسي أحمد زولكارنين رفض السماح لإعاقته بتقييده. وأقام عمله التجاري المزدهر في مجال التصوير بعد أن طور موهبته، حيث اشترى كاميرا أثناء عمله في مقهى إنترنت، وعلم نفسه حيل هذه الحرفة، ثم أسس شركته الخاصة باسم «دزويل» والتي سرعان ما اشتهرت على نطاق واسع في منطقته.

ووفق ما أورده موقع «metro»، يستخدم أحمد وجهه وفمه لتجهيز الكاميرا، فيما يستخدم طرف يده للضغط على زر الالتقاط. ويقول: «لدي طريقتي للقيام بالأشياء. لا أريد أن ينظر الناس إلى صوري ويفكروا بشأني بل أريدهم فقط أن يروا إبداعاتي».