«المركزي الياباني».. أكثر البنوك تأثيراً في العالم

حسونة الطيب (أبوظبي)

مثل الكثير من مؤسسات اليابان الحديثة تأسس بنك اليابان بعد (إصلاح ميجي)، تلك الفترة الانتقالية من تاريخ اليابان التي عرفت فيها البلاد تحولات واسعة، بعد أكثر من قرنين من حكم سلالة التوكوغاوا، حيث بدأ استعمال الين الياباني كعملة داخل اليابان، بعد أن كانت الإقطاعات ذات عملات محلية.

وتأسس بنك اليابان عام 1882، وكان يحتكر القطاع المالي في اليابان، وتابع نشاطه بعد ذلك حتى اليوم، عدا فترة توقف قصيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، تم فيها تداول نقود الاحتلال، وأعيد تأسيس بنك اليابان كمؤسسة مستقلة.

وتأسس بنك اليابان أو البنك المركزي الياباني، الذي يعتبر من بين أكثر البنوك أهمية من الناحية التنظيمية في العالم، بجانب الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، بموجب قانون بنك اليابان الصادر في يونيو 1882، ليمارس نشاطه بعد ذلك بأربعة أشهر في أكتوبر.

إعادة تنظيم البنك