وفد سنغافوري يزور مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

دبي (الاتحاد)

‬زار ‬وفد ‬سنغافوري ‬ ‬يمثل ‬مجموعة «‬سمارت ‬نيشن ‬آند ‬ديجيتال ‬غوفرمنت» ‬مجمع ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬للطاقة ‬الشمسية، ‬الذي ‬تقوم ‬بإنشائه ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬ويعد ‬أكبر ‬مشروع ‬للطاقة ‬الشمسية ‬في ‬العالم ‬في ‬موقع ‬واحد، ‬وفق ‬نظام ‬المنتج ‬المستقل.

ترأس الوفد السنغافوري، نغ تشي تشيرن، الأمين الدائم لمجموعة ‏‭»‬سمارت ‬نيشن ‬آند ‬ديجيتال ‬غوفرمنت»‬، ‬ورافقه ‬كل ‬من ‬جاكلين ‬بوه، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لوكالة ‬التكنولوجية ‬الحكومية، ‬و ‬شيونغ ‬مينغ ‬فونغ، ‬القنصل ‬العام ‬لسنغافورة ‬إلى ‬جانب ‬نخبة ‬من ‬المسؤولين ‬الحكوميين ‬من ‬هيئة ‬تنمية ‬المعلومات ‬والإعلام ‬ووزارة ‬الاتصالات ‬في ‬سنغافورة.‭

وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، مما يدعم تحقيق أهداف إمارة دبي في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».

واطلع الوفد على مبادرة «شمس دبي» التي تسمح لأصحاب المباني بتركيب لوحات كهروضوئية على سطوح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقوم الهيئة بربطها مع شبكتها.