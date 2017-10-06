دائرة الثقافة في أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الســياحي والتجاري مع بريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مع فيليب برهام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة أمس الأول، وناقشا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وبحثا كيفية تعزيز أسس التعاون في مجال الأعمال التجارية والمبادرات السياحية.

ورحّب معالي محمد خليفة المبارك، بالسفير البريطاني في مقر دائرة الثقافة والسياحة في النيشن تاورز - أبوظبي، وأكد أنّ هذا اللقاء يأتي تأكيداً على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، فضلاً عن مستوى التعاون العالي القائمين بين البلدين ليس في القطاعين السياحي والثقافي فحسب، بل يشمل التعاون في جميع القطاعات ومختلف النشاطات.

وتحتل المملكة المتحدة أهمية خاصة بالنسبة للقطاع السياحي على مستوى الإمارة، حيث تعد ثالث أكبر سوق دولي مصدر للسياح إلى أبوظبي، حيث بلغ عدد الزوار البريطانيين أكثر من 150 ألفاً في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وقد أمضوا أكثر من نصف مليون ليلة في منشآتها الفندقية.

بما يعني استمرارا في نمو أعداد الزوار من المملكة المتحدة، بزيادة بلغت نسبتها 5٪ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.